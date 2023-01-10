Геннадий Орлов: Бердыеву надо спасти «Сочи», но это будет для него не так сложно

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи». Напомним, сегодня специалист определился со своими помощниками – в штаб Бердыева вошли известные в прошлом игроки Дмитрий Кириченко и Дмитрий Хохлов.
«Владимир Федотов взял с «Сочи» серебряные медали, а потом пришел новый тренер, начал менять состав, перестал уважать главного игрока, диспетчера Нобоа, Терехова передвинул с фланга в центр, хотя тот даже в сборную России приглашался именно с позиции крайнего. В общем, начал что-то куролесить по принципу «новая метла по-новому метет». Но ты же и правда новый человек в футболе, ну поработал ты в Красноярске… Глупо. Федотов поставил игру, а Гаранин пришел и начал ее менять. И результат — где сейчас Гаранин?
Да это уже не важно. Думаю, руководители, которые звали его в «Сочи», просто не очень хорошо подумали о том, кого приглашали. И Бердыеву надо сейчас спасти команду. Но так как там половина игроков играли под его руководством, исправить ситуацию будет не так сложно. К тому же, Бердыев и с тренерским штабом уже определился. Пожелаем ему успеха», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
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