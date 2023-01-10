Радченко: Малком может стать лучшим бомбардиром сезона в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Не думаю, что во второй половине сезона РПЛ что-то кардинально изменится по сравнению с первой частью чемпионата. Пока нет большого трансферного ажиотажа, громких покупок я не вижу. Да, приобретения есть, но они не такие огромные. Будет интересно, как команды подготовятся к следующей части сезона после чемпионата мира.



В гонке бомбардиров могут быть изменения, но не думаю, что какие-то сюрпризы будут. Не вижу, кто может выстрелить во второй части сезона. «Зенит» играет хорошо в атаку, много забивает. Можно предположить, что это продолжится. Если Малкома не будут снова мучать какие-то микротравмы, то он может присоединиться к гонке бомбардиров и стать лучшим», — приводит слова Радченко Metaratings.

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на втором месте «Спартак» на шесть очков.