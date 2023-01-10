Радченко: Малком может стать лучшим бомбардиром сезона в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.
«Не думаю, что во второй половине сезона РПЛ что-то кардинально изменится по сравнению с первой частью чемпионата. Пока нет большого трансферного ажиотажа, громких покупок я не вижу. Да, приобретения есть, но они не такие огромные. Будет интересно, как команды подготовятся к следующей части сезона после чемпионата мира.
В гонке бомбардиров могут быть изменения, но не думаю, что какие-то сюрпризы будут. Не вижу, кто может выстрелить во второй части сезона. «Зенит» играет хорошо в атаку, много забивает. Можно предположить, что это продолжится. Если Малкома не будут снова мучать какие-то микротравмы, то он может присоединиться к гонке бомбардиров и стать лучшим», — приводит слова Радченко Metaratings.
Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на втором месте «Спартак» на шесть очков.
- 10 января 2023
-
06:15
-
06:01
-
05:52
-
05:37
-
05:31
-
04:58
-
04:50
-
04:25
-
04:19
-
04:13
-
03:59
-
03:35
-
03:24
-
03:17
-
03:04
-
02:53
-
02:43
-
02:35
-
02:18
-
02:12
-
02:00
-
01:54
-
01:53
-
01:46
-
01:37
-
01:13
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:30
-
00:28