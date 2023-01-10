Борис Рапопорт: в «Зенит» молодым сложно попасть, туда привозят готовых игроков

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался об уходе защитника Ильи Скроботова из системы «Зенита».
«Только «Зенит решает такие вопросы. Если Скроботов перерос «Зенит-2» и не попал в основной состав, надо уходить. Получается, в фарм-клубе играют ребята, которые младше его на три-четыре года. Нет смысла оставаться.
Данные у парня хорошие. Его выбили из колеи тяжелейшие травмы. Сначала была порвана крестообразная связка. Он сделал операцию, лечился, начал играть — снова разрыв. Илья потерял больше года и не вернулся, на мой взгляд, на тот уровень, на котором был. Решение покинуть «Зенит» — правильное. «Зенит-2» он перерос, а игрокам основного состава не конкурент.
Много питерских футболистов играет в других командах — в Нижнем Новгороде, в Оренбурге. В «Зенит» тяжело попасть. Как только там освобождается игровая позиция, они думают о том, как бы привезти футболиста. Уже готового. Чаще всего это иностранцы. Конкуренция такая, что не позволяет молодым ребятам попасть в главную команду. Это не девяностые годы и не нулевые, когда у клуба не было столько денег, и за него играли местные воспитанники», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».
Напомним, ранее «Зенит» объявил об уходе Скроботова из клуба. Защитник выступал за вторую команду.
- 10 января 2023
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