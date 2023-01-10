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Борис Рапопорт: в «Зенит» молодым сложно попасть, туда привозят готовых игроков

Борис Рапопорт: в «Зенит» молодым сложно попасть, туда привозят готовых игроков
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался об уходе защитника Ильи Скроботова из системы «Зенита».

«Только «Зенит решает такие вопросы. Если Скроботов перерос «Зенит-2» и не попал в основной состав, надо уходить. Получается, в фарм-клубе играют ребята, которые младше его на три-четыре года. Нет смысла оставаться.

Данные у парня хорошие. Его выбили из колеи тяжелейшие травмы. Сначала была порвана крестообразная связка. Он сделал операцию, лечился, начал играть — снова разрыв. Илья потерял больше года и не вернулся, на мой взгляд, на тот уровень, на котором был. Решение покинуть «Зенит» — правильное. «Зенит-2» он перерос, а игрокам основного состава не конкурент.

Много питерских футболистов играет в других командах — в Нижнем Новгороде, в Оренбурге. В «Зенит» тяжело попасть. Как только там освобождается игровая позиция, они думают о том, как бы привезти футболиста. Уже готового. Чаще всего это иностранцы. Конкуренция такая, что не позволяет молодым ребятам попасть в главную команду. Это не девяностые годы и не нулевые, когда у клуба не было столько денег, и за него играли местные воспитанники», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Зенит» объявил об уходе Скроботова из клуба. Защитник выступал за вторую команду.

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