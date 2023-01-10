Тибо Куртуа записал видео с похвалой и пожеланиями вратарю сборной Украины

Журналистка «Шахтёра» Ольга Каленчук в одной из социальных сетей опубликовала видео, в котором вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа обращается к голкиперу украинского клуба и сборной Анатолию Трубину.

«Привет, Анатолий! Это Тибо Куртуа. Хочу пожелать тебе всего наилучшего. В прошлом году мы несколько раз сыграли друг против друга. Ты очень хорошо играешь в «Шахтёре» и национальной сборной Украины.



Для Украины это очень хорошо — иметь таких вратарей, как ты и Андрей Лунин. Поэтому желаю тебе всего наилучшего, продолжай усердно работать и, надеюсь, ты воплотишь все свои мечты».



«Это очень неожиданно и приятно. Я также хочу передать Тибо сообщение. Привет, Тибо! Большое спасибо за твоё сообщение. Я действительно счастлив, потому что это необычно для меня. Надеюсь, в будущем у нас будет ещё больше интересных игр. Всё будет хорошо», — ответил Трубин бельгийскому голкиперу.

Напомним, в нынешнем сезоне Куртуа и Трубин играли друг против друга в Лиге чемпионов УЕФА.

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