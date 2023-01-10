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Объявивший об уходе из «Химок» Глушаков рассказал, что им интересуются два клуба

Объявивший об уходе из «Химок» Глушаков рассказал, что им интересуются два клуба
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Российский полузащитник Денис Глушаков рассказал о своём будущем после ухода из «Химок», о котором он объявил вчера, 9 января.

«Мы только вчера пообщались с Садыговым. А сегодня уже звонили из двух клубов. Посмотрим, время есть. Без команды точно не останусь, играть буду. Было время, когда я три месяца тренировался без клуба, а потом выходил и забивал, приносил пользу, давал результат.

Смотрите, есть Роналду, Ибрагимович. Все говорят, что они старые. Но ведь люди играют на высочайшем уровне! Такое время сегодня профессиональное — выходишь и получаешь кайф от футбола, помогаешь своей команде добиваться результатов», — приводит слова Глушакова „Матч ТВ“.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Глушаков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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