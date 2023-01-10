Глушаков рассказал, был ли у него конфликт с Гогниевым

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о своём уходе из команды.



«Я ушёл из-за меньшего количества игрового времени? Нет. Я не собираюсь никому что‑то доказывать. Играть и выполнять объём работы я готов в любой момент. Я получаю удовольствие от футбола, своими действиями показываю результат. У меня нет никаких претензий к Гогниеву. Он видит так ситуацию, он тренер и решает свои задачи. Остаётся поболеть за «Химки» и посмотреть на итоговый результат. Надеюсь, команда останется в премьер‑лиге. Не было с Гогниевым разговора перед отпуском.



Понимал ли я, что игрового времени весной может не быть? Причём здесь это? Есть здоровая конкуренция, если футболист выполняет требования тренера и готов что в 25 лет, что в 35 лет, то какая разница? Если не выполняет, то сидит на лавке. Не вижу ничего страшного в своём уходе из клуба — жизнь продолжается. Не пропаду! Конфликта не было. Возможно, было недопонимание. В «Химках» «старикам» не место? Не знаю. Тренер выбирает состав, он решает, кто играет», – приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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