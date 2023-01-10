Арбитр Карасёв высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак»

Арбитр ФИФА и РПЛ Сергей Карасеёв поделился эмоциями от драки в игре Кубка России между футболистами «Зенита» и «Спартака».
«Слава богу, что не судил? Нет, у меня такого вообще не бывает. Молился, чтобы всё хорошо закончилось, потому что для любого арбитра не своя игра, когда нужно в срочном порядке собираться и куда‑то ехать заменять, это большая ответственность. Когда узнаешь о назначении, начинаешь готовиться, прорабатывать моменты. В общем, это твоя игра, это твоё. И ехать вот так спонтанно — совсем другая история.
Смотрел последние 20 минут, из‑за болезни было очень тяжело физически даже это сделать. И вот этот свисток, и… началось. Несчастный случай, по‑другому это не назовёшь.
Это не ошибка главного судьи? Нет. Лично моё мнение на основе последних посмотренных мною 20 минут — судья довёл игру до конца, всё было нормально. Он дал свисток, и только потом всё началось. Поэтому Володю могу только поддержать. Такой несчастный случай может произойти с любым из нас.
Не буду вдаваться в детали. Уже всё сказано и пересказано, КДК вынес свой вердикт. Но что касается судейства, я полностью на стороне Володи. Никто не даст гарантии, что у меня, выйдя я на этот матч, не случилось бы того же самого. Даже несмотря на то, что у меня больше опыта. Так случилось, бывает. Просто замкнуло людей, и это началось. Хотя уже был финальный свисток, надо пробить пенальти, уходить с поля и лететь в отпуск.
Такие игры бывают даже у больших, заслуженных, самых опытных арбитров. Сколько финалов, Кубков и всего остального. Если брать по серьёзному, «по чесноку», там можно было удалять и по ходу игры», – приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
- 10 января 2023
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