Крунич: ставлю Россию на первое место в списке стран, где хотел бы поработать

Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич высказал желание работать в России в качестве тренера.

«Всё, что сейчас происходит в России и Украине, очень сильно влияет на жизнь и остальных стран тоже. И на футбол в частности. Я ещё месяц назад говорил, что готов ехать работать в Россию. С тех пор ничего для меня не поменялось.



Понятно, что сейчас многие не хотят связываться с вашей страной, но если появится возможность поработать в РПЛ, то надо этим шансом воспользоваться. Я знаю язык, менталитет. Если бы я выбирал страну, в которой хотел бы работать, то Россию в этом списке поставил бы на первое место, а потом уже все остальные. Плюс я выступаю за развитие собственных игроков, люблю работать с молодыми», — приводит слова Крунича Metaratings.



Напомним, на счету Крунича 96 матчей в РПЛ. Боснийский специалист имеет опыт тренерской работы в клубах «Крупа», «Борац» и «Леотаре».