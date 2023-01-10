Крунич: всё равно поехал бы работать в РПЛ, даже если в Боснии были бы против

Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич, заявивший о желании работать в России, ответил на вопрос о том, как бы он поступил в случае, если в Боснии и Герцеговины были бы против его работы в РФ.
«Я бы всё равно поехал в РПЛ. Всегда будет тот, кто высказывается против твоего выбора. Но ведь будут и те, кто тебя поддержат. Всем угодить не получится. На негатив в жизни не стоит обращать внимание.
Футбольную Россию отстранили от европейских соревнований? Думаю, что это не очень хорошая ситуация, несправедливая. Спорт должен оставаться спортом. В теннисе же выступают россияне, а в футболе пускать вашу страну не хотят. Спорт должен объединять, за это мы его и любим. А получается, что делают только во вред. Особенно российским клубам и футболистам», — приводит слова Крунича Metaratings.
Напомним, на данный момент лидером Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит».
- 10 января 2023
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