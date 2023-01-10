Михаил Осинов рассказал интересную историю про Анатолия Байдачного

Тренер «Ростова» Михаил Осинов вспомнил историю о бывшем тренер команды Анатолие Байдачном.
«Приехали на Кубок в Новотроицк. Гена Тумилович в воротах, я дубль оформил — а всё равно 2:3 проиграли. Николаич после игры заходит в душевую. Начинает головой об стенку биться: «Ну как можно было так проиграть?!» На таких эмоциях был, что не заметил, как лоб в кровь разбил!
Да, говорю, интересный дядька. Приезжаем на сборы в Турцию. Шикарный отель, сидим, обедаем. Байдачный — администратору: «Принеси мне папайю!» Только папайи не оказалось. Байдачный скандал закатил: «*** [блин], что за гостиница! Куда вы нас привезли? Ничего здесь нет!» Ему объясняют, что есть все фрукты, кроме папайи — а Николаич опять: «Всё, съезжаем отсюда, всё плохо!» Панику на ровном месте мог поднять, в любой ситуации», – приводит слова Осинова Sport24.
- 10 января 2023
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