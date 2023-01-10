Нигматуллин: возвращение Глушакова в «Спартак» невозможно. Пик его карьеры уже пройден

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о возможном возвращении Дениса Глушакова в московский «Спартак».
«Я думаю, что как невозможно возвращение Роналду в «Реал», так и при всём уважении к Глушакову, невозможно его возвращение в «Спартак». Мне бы тоже хотелось вернуться в «Спартак». Однако при всём желании не потяну этот уровень. Пик карьеры Глушакова уже пройден. Будет непросто конкурировать с нынешними игроками. Обычная спортивная составляющая невозможности этого перехода.
Денис — футболист с сильным характером. Ему давно надо было покинуть этот по всем понятиям странный клуб «Химки». И найти себе клуб, который соответствует его большим футбольным амбициям. Но говорить о суперклубе сейчас, к большому сожалению, не приходится», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, Денис Глушаков покинул московские «Химки», о чём было объявлено вчера.
- 10 января 2023
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