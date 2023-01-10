Крунич отреагировал на слухи об интересе «Пари НН»

Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич, ныне занимающийся тренерской деятельностью, отреагировал на слухи об интересе к своей персоне со стороны клуба «Пари Нижний Новгород». По словам 43-летнего боснийца, конкретного предложения он не получал. При этом российские СМИ писали, что Крунич может стать сменщиком Галактионова в «Пари НН».
«Меня называли одним из кандидатов на пост наставника «Пари НН»? Да, читал такие новости, со мной даже связывались ваши журналисты. Всё, что могу сказать – видимо, я был в шорт-листе, но в итоге со мной так никто и не связался. Конкретного предложения не было.
Была ли реальная возможность перебраться в РПЛ? Какие-то разговоры возникали, связывались различные агенты, но конкретного предложения из России я пока не получал», — приводит слова Крунича Metaratings.
Отметим, что к 43 годам у Крунича уже есть опыт тренерской работы в клубах «Крупа», «Борац» и «Леотаре».
- 10 января 2023
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