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Артета — о победе над «Оксфордом»: тяжело выигрывать такие матчи

Артета — о победе над «Оксфордом»: тяжело выигрывать такие матчи
Микель Артета
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о кубковой победе над клубом «Оксфорд Юнайтед», который выступает в Первой лиге – третьем по значимости дивизионе страны. Лондонцы одержали победу со счётом 3:0, все голы были забиты после 60-й минуты.

«Всегда тяжело выигрывать такие матчи. В игре с «Оксфордом» многое зависело от физической формы, мы старались соответствовать необходимому уровню. «Оксфорд» — действительно целеустремлённая команда, мы должны были лучше контролировать некоторые вещи. Во втором тайме мы стали играть лучше, взяли всё в свои руки и нашли возможность добыть победу», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

В 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити».

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