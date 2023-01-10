Артета высказался о предстоящих матчах с «Манчестер Сити» в Кубке Англии и АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии, который состоится 28 января. Через 15 дней после этой игры команды встретятся вновь – на этот раз в чемпионате страны.



«В Кубке Англии высокая конкуренция. Здесь нужно быть готовым играть против топ-клубов. Мы сталкиваемся с этим каждый сезон.



15 дней между двумя матчами с «Сити»? Что есть, то есть. Такое случается, иногда вы должны играть с одними и теми же командами в различных соревнованиях, я постараюсь подготовиться к матчу и выиграть его. Кубковая игра будет отличаться от матча в АПЛ, но мы отлично знаем друг друга», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

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