Артета высказался о предстоящих матчах с «Манчестер Сити» в Кубке Англии и АПЛ
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в 1/16 финала Кубка Англии, который состоится 28 января. Через 15 дней после этой игры команды встретятся вновь – на этот раз в чемпионате страны.
«В Кубке Англии высокая конкуренция. Здесь нужно быть готовым играть против топ-клубов. Мы сталкиваемся с этим каждый сезон.
15 дней между двумя матчами с «Сити»? Что есть, то есть. Такое случается, иногда вы должны играть с одними и теми же командами в различных соревнованиях, я постараюсь подготовиться к матчу и выиграть его. Кубковая игра будет отличаться от матча в АПЛ, но мы отлично знаем друг друга», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».
Новость по темеАртета — о победе над «Оксфордом»: тяжело выигрывать такие матчи
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
Комментарии
- 10 января 2023
-
10:56
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:40
-
10:40
-
10:29
-
10:26
-
10:17
-
09:53
-
09:52
-
09:42
-
09:37
-
09:35
-
09:24
-
09:21
-
09:12
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:59
-
07:47
-
07:06
-
06:57
-
06:54
-
06:45
-
06:25
-
06:22
-
06:15
-
06:01
-
05:52
-
05:37
-
05:31
Партнерский контент