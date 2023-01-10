Осинов – о карьере в Израиле: платили больше в 15 раз. Я подумал: «Нихрена себе жизнь!»

Бывший футболист «Ростова», «Ротора» и ряда других российских клубов Михаил Осинов поделился воспоминаниями о периоде карьеры в Израиле. Напомним, в 1997 году Осинов перешёл из «Уралмаша» в «Маккаби» Тель-Авив, где провёл год, после чего опять вернулся в Россию.

«Что тогда знал о загранице? Ничего. Мне было дико, когда увидел, что на игру они на своих машинах приезжают — никакого заезда! Приехал, отыграл — и уехал.

Сильно ли изменилась зарплата после «Уралмаша»? В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 долларов! Это сколько, в 15 раз же? Я подумал: «Нихрена себе жизнь! Попёрло!» (смеётся) Там уже наличку никто не давал: в «Маккаби» сразу карточку Mastercard сделали, всё туда поступало. Не чувствовал, что такое деньги — привык, что в «Уралмаше» всё на руки дают. На первые деньги пошли с супругой в магазин, купили себе кольца какие-то… Вроде обручальные! Но глобально не тратился. Сейчас читаешь — только деньги получат, а уже в ГУМ, ЦУМ бегут», — приводит слова Осинова Sport24.