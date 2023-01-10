Крунич — об отмене матча России с Боснией: это было решение не во имя футбола

Боснийский экс-футболист «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич высказался по поводу отмены товарищеского матчах сборных России и Боснии и Герцеговины. Игра планировалась на осень 2022 года, однако боснийские игроки стали публично высказываться против проведения матча. В конечном итоге встречу отменили.
«Мы все знаем, что в наши дни спорт, к сожалению, живет нераздельно с политикой. Мне кажется, это было решение не во имя футбола, а по каким-то другим причинам. И хочется, чтобы в конечном счете спорт остался только для атлетов, а также чтобы скорее нормализовалась эта неприятная ситуация вокруг российских команд», — приводит слова Крунича Metaratings.
Напомним, вместо Боснии и Герцеговины соперниками России в товарищеских играх стали Узбекистан и Таджикистан. Обе встречи завершились со счётом 0:0.
- 10 января 2023
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