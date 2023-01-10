Сергей Юран: порадовался за Илью Лантратова. Наконец-то по заслугам перешёл в топовый клуб

Бывший главный «Химок» Сергей Юран рад за голкипера Илью Лантратова, который перешёл из подмосковной команды в «Локомотив». Специалист считает, что Лантратов давно заслужил трансфер в более статусный клуб, чем «Химки».
«Удивительных новостей, чтобы сказать «Вау», на праздниках не было. Просто порадовался за Илью Лантратова, что он наконец-то перешёл в топовый по нашим меркам клуб.
Были разговоры про варианты с ЦСКА два года назад, про «Зенит». Всё-таки парень добился многого — приятная новость, что по заслугам перешёл в клуб, где со следующего сезона будут более серьёзные задачи», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Помимо Лантратова, «Локомотив» в зимнее трансферное окно уже оформил переход игроков «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
- 10 января 2023
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