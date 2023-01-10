Министр спорта Франции: обвинения Ле Гре в сексуальных домогательствах достойны проверки

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что проведёт проверку в связи с обвинениями футбольного агента Сони Суид в сексуальных домогательствах со стороны президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре.



«Аплодирую вам, Соня Суид, за смелость ваших слов. Эти показания достойны нашей проверки. Скоро увидимся», — написала Удеа-Кастера на своей странице в социальных сетях.



Напомним, ранее Суид рассказала, что в 2014 году Ле Гре пригласил её в свою квартиру для обсуждения рабочих моментов. Когда она зашла в комнату, то увидела два бокала с шампанским. Суид смогла найти предлог покинуть квартиру. Суид отметила, что глава FFF воспринимал её не как профессионала, а как сексуальный объект.

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