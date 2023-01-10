В «Факеле» ответили на вопрос, интересны ли им услуги Дениса Глушакова

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова, который вчера, 9 января, объявил об уходе из «Химок».



«Факел» не интересуется Денисом Глушаковым», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После ухода из подмосковного клуба 35-летний футболист сообщил, что им интересуются два клуба. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Глушаков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

За сборную России Глушаков провёл 57 матчей, в которых забил пять голов.

«Факел» после 17 туров текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги занимает 13-ю позицию, имея в активе 13 очков.