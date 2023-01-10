В Индонезии игрок пытался обмануть арбитра, упав без контакта с соперником
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В одном из матчей чемпионата Индонезии произошёл забавный эпизод. Полузащитник клуба «Персиб Бандунг», который выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата страны, Марк Клок, во время розыгрыша стандартного положения у своих ворот решил обмануть арбитра и упал. При этом никакого контакта с соперником у Клока не было. Игроки соперника возмутились таким поступком хавбека, после чего завязалась потасовка. В итоге арбитр показал несколько жёлтых карточек.
Марк Клок родился в Нидерландах, но получил гражданство Индонезии и выступает за сборную этой страны. В 11 матчах за азиатскую команду он забил четыре мяча.
До переезда в Азию он играл за «Утрехт», шотландские «Росс Каунти» и «Данди», английский «Олдхэм» и другие клубы.
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