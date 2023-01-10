«Аль-Наср» готов предложить Серхио Бускетсу зарплату в € 13 млн в год

«Аль-Наср» планирует сделать выгодное предложение испанскому полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу, сообщает ESPN.
По информации источника, руководство клуба из Саудовской Аравии серьёзно настроено заключить контракт с игроком и намерено предложить Бускетсу зарплату в размере € 13 млн в год. В «Аль-Насре» рассчитывают, что предстоящим летом полузащитник согласится перейти в клуб на правах свободного агента.
Напомним, ранее игроком «Аль-Насра» стал португальский нападающий Криштиану Роналду. Также появилась информация, что клуб интересуется защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом, игроком «Реала» Эденом Азаром, хавбеком «Челси» Н'Голо Канте и форвардом дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом.
«Атлетико М» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:
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