Источник: Промес пропустит зимние сборы «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не поедет с московской командой на зимние сборы, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, голландец точно пропустит первый сбор красно-белых в Эмиратах, который пройдёт с 13 по 27 января. Предполагается, что Промес не будет присутствовать и на втором сборе «Спартака», который также пройдёт в ОАЭ, но уже с 30 января по 11 февраля. Есть риск, что Квинси пропустит даже заключительный, третий зимний сбор красно-белых в турецком Белеке. Причины возможного отсутствия Промеса на сборах не уточняются.
Отмечается, что сначала в январе Квинси Промес будет тренироваться с молодёжным составом красно-белых, а затем — по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.
После 17 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Спартак» встретится с «Уралом». Игра состоится 5 марта.
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