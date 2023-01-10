Захарян: Роналду перешёл в «Аль-Наср» — футбол для меня закончился

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср».
«Болел за Роналду на чемпионате мира. Болит ли душа после турнира? Да. Сейчас он в «Аль-Наср» перешёл, футбол для меня закончился. Было обидно. Тренер не угадал с составом. Потом за Аргентину болел», — приводит слова Захаряна Sport24.
На чемпионате мира в Катаре Роналду провёл за Португалию пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. По ходу турнира звёздный форвард утратил доверие тренера команды Фернанду Сантуша и в матчах плей-офф выходил лишь на замену. В четвертьфинале турнира Португалия уступила Марокко с минимальным счётом.
После турнира Роналду подписал контрактное соглашение с клубом «Аль-Наср», которое рассчитано до 2025 года.
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