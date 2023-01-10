Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян: Роналду перешёл в «Аль-Наср» — футбол для меня закончился

Захарян: Роналду перешёл в «Аль-Наср» — футбол для меня закончился
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср».

«Болел за Роналду на чемпионате мира. Болит ли душа после турнира? Да. Сейчас он в «Аль-Наср» перешёл, футбол для меня закончился. Было обидно. Тренер не угадал с составом. Потом за Аргентину болел», — приводит слова Захаряна Sport24.

На чемпионате мира в Катаре Роналду провёл за Португалию пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. По ходу турнира звёздный форвард утратил доверие тренера команды Фернанду Сантуша и в матчах плей-офф выходил лишь на замену. В четвертьфинале турнира Португалия уступила Марокко с минимальным счётом.

После турнира Роналду подписал контрактное соглашение с клубом «Аль-Наср», которое рассчитано до 2025 года.

Новость по теме
Романо: «Челси» всё ещё заинтересован в подписании Захаряна. Игрок хочет этот трансфер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023