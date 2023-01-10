ЦСКА проведёт товарищеский матч с 22-кратным чемпионом Танзании

ЦСКА определился с первым соперникам в 2023 году, сообщает пресс-служба московского клуба.

На тренировочных сборах в ОАЭ армейцы проведут товарищескую встречу с клубом «Симба», который является 22-кратным чемпионом Танзании. Матч состоится 15 января. Начало игры — в 16:00 мск. 19 января состоится товарищеский матч ЦСКА с «Оренбургом».

Напомним, после 17 туров московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 29 очков. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42). В 1/4 финала Фонбет Кубка России армейцы сыграют с «Краснодаром». Двухматчевое противостояние московской команды с «быками» ожидается в конце февраля.