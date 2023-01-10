Захарян: рад, что Аргентина победила на чемпионате мира. Месси шикарно играл на турнире

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что рад за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который на мировом первенстве в Катаре завоевал свой первый Кубок мира. Капитан южноамериканской команды был признан самым ценным игроком турнира.



«В глубине души обидно было, что Роналду не выиграл чемпионат мира. Но на самом деле болел за Аргентину потом. Потому что Роналду, видимо, заканчивает, а Месси шикарно играл на чемпионате мира.



Во время финала был счет 2:0 в пользу Аргентины, я вышел по телефону поговорить. Пришли с братом — уже 2:2. Топ-матч. Я думал, что французы решат на последних минутах. Но хорошо, что так закончилось. Рад, что Месси выиграл», — приводит слова Захаряна Sport24.