Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» заявили, что на сегодняшний день не интересуются Денисом Глушаковым

В «Пари НН» заявили, что на сегодняшний день не интересуются Денисом Глушаковым
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался о возможном заключении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«На сегодняшний день «Пари НН» не интересуется Денисом Глушаковым. У нас полностью укомплектована эта позиция», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 9 января, Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок». Позже 35-летний футболист сообщил, что им интересуются два клуба. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Глушаков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

«Пари Нижний Новгород» набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

Новость по теме
Григорий Иванов: «Уралу» не нужен Денис Глушаков. Мы его даже не рассматриваем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023