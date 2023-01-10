В «Пари НН» заявили, что на сегодняшний день не интересуются Денисом Глушаковым

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался о возможном заключении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«На сегодняшний день «Пари НН» не интересуется Денисом Глушаковым. У нас полностью укомплектована эта позиция», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 9 января, Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок». Позже 35-летний футболист сообщил, что им интересуются два клуба. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Глушаков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

«Пари Нижний Новгород» набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.