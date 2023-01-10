В ZASPORT сообщили, что готовы обсудить условия технического партнёрства с РФС

Генеральный директор компании ZASPORT Николай Ступаков сообщил, что компания готова обсудить условия технического партнёрства с РФС.

«От РФС нам пока не поступало предложения о сотрудничестве. Когда поступит, обсудим условия. Необходимые производственные ресурсы для того, чтобы стать техническим партнёром, у нас есть — в Башкортостане уже весной начнёт работать фабрика ZASPORT, где мы сможем производить порядка 562000 единиц готовой продукции в год.

Многие зарубежные бренды сейчас приостановили контракты по предоставлению формы для российских профессиональных клубов, так что этот рынок сейчас открыт. Уже сейчас начинает расти конкуренция среди европейских производителей, желающих прийти на смену крупным ушедшим брендам, российские компании подстраиваются под сегодняшнюю ситуацию, чтобы занять свою нишу на этом рынке, и их количество, безусловно, будет расти», — сказал Ступаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.