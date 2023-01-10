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«Манчестер Сити» представил комплект формы, посвящённый Китайскому Новому году

«Манчестер Сити» представил комплект формы, посвящённый Китайскому Новому году
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«Манчестер Сити» представил комплект формы, который приурочен к Китайскому Новому году. По китайскому календарю 2023 год будет годом Кролика и наступит 22 января. На футболке изображена поверхность Луны, а на воротнике – изображение эмблемы клуба и кроликов. Эта коллекция посвящена Году Кролика, а дизайн отсылает к успешной миссии китайского лунохода под названием «Нефритовый кролик».

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»

Кайл Уолкер

Кайл Уолкер

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»

В прошлом матче «горожане» обыграли «Челси» в матче 1/32 финала Кубка Англии со счётом 4:0. В следующем этапе турнира команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Арсеналом», который в этом сезоне борется с «Сити» и за титул АПЛ – «канониры» имеют преимущество над командой из Манчестера в пять баллов в турнирной таблице.

В 1/8 финала Лиги чемпионов англичан ждёт противостояние с немецким «Лейпцигом». Кроме того, «Манчестер Сити» продолжает свой путь и в Кубке лиги – в четвертьфинале турнира они встретятся с «Саутгемптоном».

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