«Манчестер Сити» представил комплект формы, посвящённый Китайскому Новому году

«Манчестер Сити» представил комплект формы, который приурочен к Китайскому Новому году. По китайскому календарю 2023 год будет годом Кролика и наступит 22 января. На футболке изображена поверхность Луны, а на воротнике – изображение эмблемы клуба и кроликов. Эта коллекция посвящена Году Кролика, а дизайн отсылает к успешной миссии китайского лунохода под названием «Нефритовый кролик».
Эрлинг Холанд
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»
Кайл Уолкер
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»
В прошлом матче «горожане» обыграли «Челси» в матче 1/32 финала Кубка Англии со счётом 4:0. В следующем этапе турнира команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Арсеналом», который в этом сезоне борется с «Сити» и за титул АПЛ – «канониры» имеют преимущество над командой из Манчестера в пять баллов в турнирной таблице.
В 1/8 финала Лиги чемпионов англичан ждёт противостояние с немецким «Лейпцигом». Кроме того, «Манчестер Сити» продолжает свой путь и в Кубке лиги – в четвертьфинале турнира они встретятся с «Саутгемптоном».
Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»
- 10 января 2023
-
15:29
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:50
-
14:44
-
14:29
-
14:16
-
14:12
-
14:10
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:07
-
13:01
-
12:51
-
12:49
-
12:44
-
12:40
-
12:36
-
12:24
-
12:20
-
12:10
-
11:58
-
11:50
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:25
-
11:18
-
11:10