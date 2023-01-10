Гранат: во второй части сезона интересно посмотреть за Сычевым. Он хорошо заявил о себе

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов».

«Будет интересно посмотреть за Сычевым во второй части сезона, потому что он хорошо о себе заявил в «Оренбурге». Интересно, как он теперь проявит себя в «Крыльях Советов». Также интересно посмотреть, как «Спартак» будет навязывать борьбу «Зениту», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал в сборной России.