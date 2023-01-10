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В «Спартаке» рассказали о привлечении молодых игроков к зимним сборам основной команды

В «Спартаке» рассказали о привлечении молодых игроков к зимним сборам основной команды
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что список футболистов, которые отправятся вместе с основной командой красно-белых на зимние сборы, будет сформирован по результатам углублённого медицинского обследования (УМО).

«Оправились ли от травмы Мозес и Мартинс? Состояние здоровья игроков будет оцениваться врачами по результатам углубленного медицинского обследования.

На сборы полетит молодой защитник Никита Бозов? «Спартак» всегда привлекает к сборам молодых игроков. Кто конкретно отправится с командой на сбор сейчас – решит тренер по результатам УМО», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий «Спартака» Квинси Промес не поедет с московской командой на зимние сборы. Голландец точно пропустит первый сбор красно-белых в Эмиратах, который пройдёт с 13 по 27 января. Предполагается, что Промес не будет присутствовать и на втором сборе «Спартака», который также пройдёт в ОАЭ, но уже с 30 января по 11 февраля. Есть риск, что Квинси пропустит даже заключительный, третий зимний сбор красно-белых в турецком Белеке. Причины возможного отсутствия Промеса на сборах не уточняются.

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Источник: Промес пропустит зимние сборы «Спартака»
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