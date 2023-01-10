Агент Сафонов: посоветовал бы Дзюбе поехать к Роналду в Саудовскую Аравию

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы. Последний клубом форварда стал турецкий «Адана Демирспор». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Учитывая, что ему не интересны варианты в РПЛ, я бы Артему порекомендовал отдохнуть или поехать в экзотику. В какую-нибудь Саудовскую Аравию в пару к Криштиану Роналду.

Как Дзюба из лучшего бомбардира РПЛ превратился в никому ненужного игрока? Я вообще не понимаю, как можно с Семаком поругаться. Мне кажется, он себя сильно переоценил и поверил в свои силы. Я думаю, восьмое место на ЧМ-2018 в России плохую службу сыграло. Все же они получили «Мастеров спорта», а я знаю людей, которые в СССР боялись возвращаться с серебряной медалью», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Ранее появилось информация, что Дзюба через своих представителей предлагает свои услуги клубам РПЛ.