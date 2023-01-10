Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Месси завершил европейскую карьеру в Париже

Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы столичный клуб стал для Лионеля Месси последним в Европе, сообщает Marca.
Идея парижан в том, что даже если чемпион мира перейдёт в другую команду, например в MLS, выступления на высшем уровне он закончит в «ПСЖ». «Лионель завершает карьеру в Париже» — такой лозунг планирует использовать клуб, чтобы отделить имя аргентинца от «Барселоны».
Ранее появилась информация, что принципиальное соглашение о продлении контракта Месси с клубом было достигнуто после четырёхмесячных переговоров отца футболиста, Хорхе, со спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и владельцем клуба Насером Аль-Хелаифи.
Месси согласился со всеми условиями контакта. Срок соглашения составит два года, оно будет подписано по схеме «1+1». Зарплата аргентинца увеличится относительно действующего контракта.
В Париже готовы повысить зарплату Месси, так как в перспективе это может принести ощутимую выгоду: его приход в клуб привлёк около десяти новых спонсоров, а сумма каждой сделки увеличилась в среднем с € 3-5 млн до € 5-8 млн.
Кроме того, спрос на футболки парижан по всему миру вырос на 30 %. В первый год пребывания Месси в клубе их было продано более миллиона. Стоимость варьировалась от € 90 до € 160, более 60 % из всех футболок – с фамилией Месси.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:
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