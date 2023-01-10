Дмитрий Радченко: интересно, как «Зенит» и «Спартак» подготовятся ко второй части сезона

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, за какими клубами будет следить во второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Во второй части сезона РПЛ буду следить за «Зенитом» и «Спартаком». Интересно, как они к ней подготовятся», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, по итогам 17 туров санкт-петербургский «Зенит» набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (36) — на втором месте. В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (35). В 18-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород», а «Спартак» встретится с «Уралом». Игры пройдут 5 марта.