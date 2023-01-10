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Okko эксклюзивно покажет матчи ЦСКА на зимних сборах

Okko эксклюзивно покажет матчи ЦСКА на зимних сборах
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Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи ПФК ЦСКА с зимних сборов, которые пройдут в ОАЭ и Турции.

Первый сбор ЦСКА пройдёт в Абу-Даби. Okko в прямом эфире покажет игры армейцев с «Симбой» из Танзании (15 января) и «Оренбургом» (19 января). Оба матча начнутся в 16:00 мск.

Также Okko проведёт трансляции пяти матчей ЦСКА со сбора в Турции. В эфире стриминговой платформы будут показаны встречи армейцев с «Партизаном» (27 января), «Аланией» (31 января), македонским «Шкупи» (4 февраля), «Ахматом» 11 февраля и «Динамо» (15 февраля).

«Okko придерживается славной традиции – уже третий год подряд в январе мы эксклюзивно показываем межсезонные товарищеские матчи ПФК ЦСКА. Болельщики высоко ценят то, как Okko показывает футбол, и мы благодарны им за лояльность. В новом году мы планируем делать для любителей спорта ещё больше. Будем увеличивать объёмы спортивных трансляций в сервисе», — заявил гендиректор «Okko Спорт» Олег Манжа.

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