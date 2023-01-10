У «Арсенала» 20 побед в 25 матчах сезона — лучший показатель в истории клуба
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Лондонский «Арсенал» достиг отметки в 20 побед в сезоне во всех турнирах за 25 матчей – это лучший результат в истории клуба, сообщает Opta.
«Канониры» возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 44 очка в 17 матчах турнира. Команда Микеля Артеты опережает действующего чемпиона – «Манчестер Сити» — на пять баллов.
Лондонцы продолжают выступление в еврокубках – их соперник в плей-офф Лиги Европы определится позже. В Кубке Англии «Арсенал» в 1/16 финала встретится с «Манчестер Сити».
Единственный турнир, который «канониры» покинули по ходу текущего сезона – это Кубок лиги. В третьем раунде соревнования они уступили «Брайтону» со счётом 1:3.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
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