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Президент «Урала»: Дзюба и Глушаков не подходят нашему клубу

Президент «Урала»: Дзюба и Глушаков не подходят нашему клубу
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном интересе екатеринбургской команды к Артёму Дзюбе и Денису Глушакову.

«Дзюба и Глушаков в «Урале»? Это большие футболисты, им нужно играть в больших клубах. «Урал» — не большой клуб. Думаю, нам они не подойдут», — сказал Иванов в эфире «Четвёртого телеканала».

Напомним, накануне, 9 января, Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок». Позже 35-летний футболист сообщил, что им интересуются два клуба. Последней командой Артёма Дзюбы стал турецкий «Адана Демирспор».

«Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42).

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