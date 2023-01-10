Денис Глушаков попрощался с «Химками»

Полузащитник Денис Глушаков, который вчера, 9 января, объявил об уходе из «Химок», попрощался с подмосковной командой.

«Пришло время двигаться вперёд. Покидаю «Химки» с тёплыми чувствами. Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-Лиге. 67 матчей, 15 голов и пять ассистов — доволен и личной статистикой.

Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнёров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

«Химки» в турнирной таблице РПЛ занимают предпоследнее, 15-е место, отставая от «Локомотива» (14-я позиция) на один балл.