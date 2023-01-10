Денис Глушаков попрощался с «Химками»

Полузащитник Денис Глушаков, который вчера, 9 января, объявил об уходе из «Химок», попрощался с подмосковной командой.
«Пришло время двигаться вперёд. Покидаю «Химки» с тёплыми чувствами. Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-Лиге. 67 матчей, 15 голов и пять ассистов — доволен и личной статистикой.
Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнёров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.
«Химки» в турнирной таблице РПЛ занимают предпоследнее, 15-е место, отставая от «Локомотива» (14-я позиция) на один балл.
- 10 января 2023
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:49
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:11
-
16:08
-
15:55
-
15:48
-
15:46
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:50
-
14:44
-
14:29
-
14:16
-
14:12
-
14:10
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:07
-
13:01