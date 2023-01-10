Гаджиев: всегда переживаю за «Краснодар», там люди с большой любовью относятся к футболу

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал, почему предпочитает следить за первенством России, а не за иностранными лигами.



«Пристально смотрю за российским чемпионатом и болею за него. Он мне интереснее с точки зрения эмоций, чем любой чемпионат. Другие – интересны с точки зрения анализа, понимания, качества.



С точки зрения эмоционального интереса мне наши команды ближе, потому что в этих клубах или в командах работают тебе знакомые люди, за игру которых ты переживаешь. Всегда переживаю за «Краснодар», потому что люди к футболу относятся с большой отдачей, с любовью. Они стараются всё сделать, чтобы российский футбол поднялся, игроков воспитывают.



Что касается личностей, то за Семака как за тренера, который смог. «Зенит» же в последние годы тренировали легионеры, а пришёл Семак и всё время выигрывает. До него легионеры тренировали, тоже выигрывали, но далеко не все. Никто столько раз подряд не выигрывал. А следить за конкретной командой – такого нет», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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