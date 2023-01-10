Четверик: Роналду играл на «Мордовия Арене». Команда из региона должна быть в Премьер-Лиге

Основатель ФК «КАМАЗ», который теперь занимается развитием футбола в Мордовии, Валерий Четверик, считает, что этот регион должен быть представлен в РПЛ.
«Имея такую спортивную инфраструктуру, непозволительно не работать. Я сразу для себя решил: с таким стадионом недостаточно играть во Второй лиге, надо думать о более серьёзных вершинах. Тем более что Премьер-Лига в Саранске уже была. И Юрий Павлович Сёмин здесь работал. И аншлаги на стадионах были. И чемпионат мира проходил. Португалец Криштиану Роналду на поле «Мордовия Арены» выходил. Это ли не показатель?! Это ли не ориентир?!
Жители республики видели большой футбол. Знают, что это такое. Они с нетерпением ждут возвращения футбольного праздника. Чтобы профессионалы снова предстали на поле «Мордовия Арены». Хочется, чтобы за главную команду республики играли доморощенные ребята. Мордовия обязана вернуться на футбольную карту страны», — приводит слова Четверика «Столица С».
- 10 января 2023
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