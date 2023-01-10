Тренер «ПСЖ» Галтье высказался о возможном продлении контракта с Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о переговорах с нападающим Лионелем Месси о возможном продлении контракта.



«Ведутся обсуждения, руковдство клуба общалось с Лео по поводу продления контракта. Не знаю, на какой стадии всё находится. Мне кажется, Лео счастлив в «ПСЖ». Но клуб ещё должен сообщить свою позицию по поводу спортивного проекта», — приводит слова Галтье Get French Football News.



В текущем сезоне 35-летний форвард провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач. Действующий контракт Месси с парижским клубом рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины Месси стал победителем чемпионата мира — 2022, обыграв в финале турнира сборную Франции.

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