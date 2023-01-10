«Арсенал» близок к покупке полузащитника «Шахтёра» Мудрика за € 100 млн

Лондонский «Арсенал» и «Шахтёр» договорились о трансфере полузащитника Михаила Мудрика. Сумма трансфера с учётом бонусов может составить € 100 млн, сообщает Get French Football News.
Отметим, что на подписание 22-летнего футболиста, помимо «канониров», долгое время претендовал другой лондонский клуб — «Челси». Сообщалось, что синие предлагали за 21-летнего футболиста € 68+23 млн.
Сам Мудрик заинтересован в переходе в «Арсенал», в составе которого выступает его соотечественник Александр Зинченко.
Мудрик выступает за украинскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Михаил провёл восемь матчей в составе национальной команды.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
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