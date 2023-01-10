Клуб из Финляндии продлил аренду голкипера «Ростова» Рудакова

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков продолжит выступать в чемпионате Финляндии. Футбольный клуб «Хонка» продлил аренду футболиста до конца июля 2023 года, информирует официальный сайт «Ростова».

«Ранее вратарь «Ростова» уже был арендован клубом из чемпионата Финляндии, где провёл успешный сезон. Желаем Максиму надёжной игры!» — написала пресс-служба ростовчан.

Стоит отметить, что Рудаков является основным голкипером «Хонки». Он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах и пропустил 29 голов. В десяти встречах Максим сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Рудаков выступает за «Хонку» на правах аренды. Полноценный контракт россиянина принадлежит «Ростову». Первоначально аренда была рассчитана до конца 2022 года, но теперь её срок продлён. Максим является воспитанником «Зенита». Помимо «Ростова» и «Хонки», он выступал за «Ротор», вторую команду «Зенита» и финский ХИК.