Александр Мостовой: последние годы Бэйл мало думал о футболе. Всё шло к завершению карьеры

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на решение экс-игрока «Реала» Гарета Бэйла завершить карьеру.
«Если честно, я очень удивлён решением Гарета, но к этому всё шло уже несколько лет. Все видели, что последние годы он мало думал о футболе. Это и сказалось на его решении. Последние два сезона он провёл в Америке, это говорит о многом. Валлиец заработал много денег, поэтому теперь может спокойно жить в своё удовольствие. Нельзя говорить, что Бэйл загубил свою карьеру. Многие футболисты играют в гольф, в этом ничего страшного нет. Я, когда играл в Испании, сам видел, что многие увлекаются этим видом спорта. Он выиграл много достойных титулов, забивал шикарные голы. У него была хорошая карьера», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 10 января 2023
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