«Барселону» обязали выплатить Матеусу Фернандесу € 8,5 млн за расторжение контракта

Каталонский суд обязал «Барселону» выплатить полузащитнику Матеусу Фернандесу € 8,5 млн за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает Mindo Deportivo со ссылкой на SER Catalunya.
29 июня 2021 года каталонский клуб проинформировал Матеуса, что больше не нуждается в его услугах, и расторг контракт, действовавший до лета 2025 года. Бразилец выиграл суд у «Барселоны» и получит от клуба € 8,5 млн компенсации за незаконное расторжение контракта. Изначально футболист требовал € 14,8 млн, включая компенсацию морального вреда.
«Барселона» приобрела Фернандеса у «Палмейраса» за € 7 млн. Игрок провёл в составе каталонского клуба 17 минут. Он вышел на поле в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо», в котором сине-гранатовые победили со счётом 4:0.
- 10 января 2023
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
18:01
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:49
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:11
-
16:08
-
15:55
-
15:48
-
15:46
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
14:52