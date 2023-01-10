«Барселону» обязали выплатить Матеусу Фернандесу € 8,5 млн за расторжение контракта

Каталонский суд обязал «Барселону» выплатить полузащитнику Матеусу Фернандесу € 8,5 млн за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает Mindo Deportivo со ссылкой на SER Catalunya.

29 июня 2021 года каталонский клуб проинформировал Матеуса, что больше не нуждается в его услугах, и расторг контракт, действовавший до лета 2025 года. Бразилец выиграл суд у «Барселоны» и получит от клуба € 8,5 млн компенсации за незаконное расторжение контракта. Изначально футболист требовал € 14,8 млн, включая компенсацию морального вреда.

«Барселона» приобрела Фернандеса у «Палмейраса» за € 7 млн. Игрок провёл в составе каталонского клуба 17 минут. Он вышел на поле в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо», в котором сине-гранатовые победили со счётом 4:0.