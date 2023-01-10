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Источник: вратарь «Зенита» Иван станет игроком «Васко да Гама». Сделка согласована

Источник: вратарь «Зенита» Иван станет игроком «Васко да Гама». Сделка согласована
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Вратарь «Коринтианса» Иван Куарежма, выступающий на правах аренды за «Зенит», покинет российский клуб и вернётся на родину. 25-летний футболист подпишет контракт с «Васко да Гама». Об этом сообщает Atenção, Vascaínos в «Твиттере». По сведениям источника, все три стороны согласовали этот переход.

Иван станет игроком «Васко да Гама» на правах аренды с правом выкупа. Ранее агент бразильского футболиста сообщал, что Куарежма продолжит играть за «Зенит». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

В четырёх матчах Фонбет Кубка России Иван Куарежма пропустил пять мячей и дважды сыграл «на ноль». У «Зенита» есть опция выкупа футболиста, а контракт с «Коринтиансом» истекает в конце 2024 года (Transfermarkt).

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