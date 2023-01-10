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Илья Кухарчук поэтично попрощался с «Химками»

Илья Кухарчук поэтично попрощался с «Химками»
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Российский полузащитник Илья Кухарчук необычным образом попрощался с «Химками», с которыми накануне расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Кухарчук стал футболистом «Химок» в январе 2019 года. В 100 матчах за команду на счету полузащитника 20 голов и 14 результативных передач. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сам Кухарчук подтвердил информацию «Чемпионата», что он и ещё восемь игроков подмосковной команды ищут себе новое место работы. Позднее стало известно, что «Химки» также расторгли контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Ожидается уход защитников Алексея Никитина, Егора Данилкина и Артура Чёрного, а также полузащитников Кирилла Боженова и Александра Зуева.

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