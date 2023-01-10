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Анзор Кавазашвили: отсутствие Промеса на сборах «Спартака» негативно скажется на его игре

Анзор Кавазашвили: отсутствие Промеса на сборах «Спартака» негативно скажется на его игре
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Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об информации, согласно которой нападающий команды Квинси Промес пропустит тренировочные сборы в ОАЭ.

«Отсутствие на сборах негативно скажется на игре Промеса во второй части сезона. Пропустить около месяца – очень плохо для футболиста, который готов играть за клуб и принести золотые медали чемпионата России. Для того чтобы он набрал спортивную блестящую форму, которая у него была в последнее время, понадобится опять время. В каком состоянии будет Промес, я не знаю, какая травма – тоже не знаю. Поэтому это плохо, что именно сейчас он сломался», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

31-летний Промес в 23 матчах нынешнего сезона забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик:

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Источник: Промес пропустит зимние сборы «Спартака»
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