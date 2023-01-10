Лукаку может быть включён в сделку «Челси» и «Атлетико» по Феликсу
Поделиться
Лондонский «Челси» может использовать нападающего Ромелу Лукаку для подписания полузащитника Жоау Феликса из мадридского «Атлетико», сообщает Caught Offside.
«Челси» достиг договорённости с «Атлетико» о переходе Жоау Феликса на правах аренды. Однако, несмотря на слухи о продлении контракта Феликса с «Атлетико», «Челси» хочет попытаться выкупить игрока. Лондонский клуб желает усилить атаку, но цена покупки Феликса довольно высока. «Челси» может предложить «матрасникам» Ромелу Лукаку, который не оправдал ожиданий «аристократов» и в данный момент выступает за «Интер» на правах аренды.
Жоау Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач в 14 матчах за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона.
Новость по теме«Челси» возьмёт на себя все расходы по зарплате Феликса
Комментарии
- 10 января 2023
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
18:01
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:49
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:11
-
16:08
-
15:55
-
15:48
-
15:46
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
14:52
Партнерский контент