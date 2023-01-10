Лукаку может быть включён в сделку «Челси» и «Атлетико» по Феликсу

Лондонский «Челси» может использовать нападающего Ромелу Лукаку для подписания полузащитника Жоау Феликса из мадридского «Атлетико», сообщает Caught Offside.

«Челси» достиг договорённости с «Атлетико» о переходе Жоау Феликса на правах аренды. Однако, несмотря на слухи о продлении контракта Феликса с «Атлетико», «Челси» хочет попытаться выкупить игрока. Лондонский клуб желает усилить атаку, но цена покупки Феликса довольно высока. «Челси» может предложить «матрасникам» Ромелу Лукаку, который не оправдал ожиданий «аристократов» и в данный момент выступает за «Интер» на правах аренды.

Жоау Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач в 14 матчах за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона.