Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Локомотива» стал игроком «Лос‑Анджелеса»

Экс-вратарь «Локомотива» стал игроком «Лос‑Анджелеса»
Комментарии

Швейцарский вратарь Элдин Якупович, права на которого принадлежали «Эвертону», стал игроком клуба МЛС «Лос‑Анджелес». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 38-летним футболистом подписано по схеме «1+1».

38-летний футболист, родившийся в югославском городе Козарац (ныне — Босния и Герцеговина), выступал за сборную Швейцарии. Ранее он был футболистом «Халл Сити», московского «Локомотива», «Грасхопперс Цюрих» и «Лестер». За «Эвертон» Якупович, перешедший в команду в сентябре 2022 года, не сыграл ни матча.

В составе «Локомотива» Якупович выиграл Кубок России в 2007 году. В 2021-м вместе с «Лестером» он победил в Кубке Англии. Это единственные трофеи в карьере футболиста.

Новость по теме
Бывший тренер «Бёрнли» Шон Дайч может сменить Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023