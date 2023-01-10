Экс-вратарь «Локомотива» стал игроком «Лос‑Анджелеса»
Поделиться
Швейцарский вратарь Элдин Якупович, права на которого принадлежали «Эвертону», стал игроком клуба МЛС «Лос‑Анджелес». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 38-летним футболистом подписано по схеме «1+1».
38-летний футболист, родившийся в югославском городе Козарац (ныне — Босния и Герцеговина), выступал за сборную Швейцарии. Ранее он был футболистом «Халл Сити», московского «Локомотива», «Грасхопперс Цюрих» и «Лестер». За «Эвертон» Якупович, перешедший в команду в сентябре 2022 года, не сыграл ни матча.
В составе «Локомотива» Якупович выиграл Кубок России в 2007 году. В 2021-м вместе с «Лестером» он победил в Кубке Англии. Это единственные трофеи в карьере футболиста.
Комментарии
- 10 января 2023
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
18:01
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:49
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:11
-
16:08
-
15:55
-
15:48
-
15:46
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
14:52
Партнерский контент