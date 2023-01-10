Экс-вратарь «Локомотива» стал игроком «Лос‑Анджелеса»

Швейцарский вратарь Элдин Якупович, права на которого принадлежали «Эвертону», стал игроком клуба МЛС «Лос‑Анджелес». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 38-летним футболистом подписано по схеме «1+1».

38-летний футболист, родившийся в югославском городе Козарац (ныне — Босния и Герцеговина), выступал за сборную Швейцарии. Ранее он был футболистом «Халл Сити», московского «Локомотива», «Грасхопперс Цюрих» и «Лестер». За «Эвертон» Якупович, перешедший в команду в сентябре 2022 года, не сыграл ни матча.

В составе «Локомотива» Якупович выиграл Кубок России в 2007 году. В 2021-м вместе с «Лестером» он победил в Кубке Англии. Это единственные трофеи в карьере футболиста.