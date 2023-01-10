Хаджи предположил, что Квинси Промес специально пропустит первый сбор «Спартака» в ОАЭ

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал информацию об отсутствии нападающего красно-белых Квинси Промеса на предстоящих сборах в ОАЭ.

«Насколько негативно отсутствие Промеса на сборах скажется на его игре, зависит от того, на сколько дней он задержится. Но он спортсмен, знает, как нужно себя правильно вести, как готовить, что делать в выходные дни, что не делать. Это с годами создаётся, а не просто он с улицы или с пляжа пришёл и его подобрали. Он профессионал! Думаю, не особо сильно скажется. Конечно, когда из ритма человек выходит, немножко результаты понижаются, но, думаю, всё будет нормально.



Может ли его отсутствие быть связано с уголовным делом в Нидерландах? Всё возможно, нам же не объяснили почему – в этом вся беда. Думаю, если там дело серьёзное, то, конечно, это может быть связано. Я всегда этого боялся, думал, что в любой стране могут его зацепить каким-то путём. Имеют же такую практику – в другой стране забирать человека. Может, Квинси специально пропустит первый сбор.



Много неизвестностей. Если бы мы знали, проще было бы рассуждать. Мы можем только догадываться и делать предположения – это тоже не совсем правильно», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Промес на русском поблагодарил Брызгалова за подаренную футболку. Видеоролик: